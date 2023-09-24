NASA успішно повернуло на Землю зразки з поверхні астероїда Бенну

Космічне агентство США NASA успішно повернуло перші зразки з поверхні астероїда Бенну на Землю в межах місії OSIRIS-Rex. Капсула приземлилася в штаті Каліфорнія поблизу Солт-Лейк-Сіті.

«І команда може віддихнути з полегшенням», — сказав коментатор NASA.

Місію OSIRIS-REx відправили до Бенну у 2016 році. Апарат перебував на орбіті астероїда близько двох років, готуючи свій маневр. Тільки в жовтні 2020-го він зібрав перші зразки гірських порід.

NASA розраховувало зібрати 60 грамів зразків, проте зонд зміг видобути цілих 250 грамів.

За кілька годин після того, як апарат скинув капсулу зі зразками, вона увійшла в атмосферу Землі над американським штатом Юта, а ще за 13 хвилин — приземлилася в Каліфорнії.

NASA

NASA

Бенну вважають одним із найнебезпечніших астероїдів для Землі, оскільки є висока ймовірність, що він зіткнеться з планетою наприкінці XXII століття. Розрахунки показують, що в найближчі 150 років цього не станеться — а що буде далі, покажуть додаткові дослідження. Місія OSIRIS-Rex покликана допомогти науковцям достовірно передбачити орбітальний шлях Бенну. Також вивчення астероїда дасть людям нові знання про формування Сонячної системи і походження життя.