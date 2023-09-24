У Флориді спіймали алігатора з людськими рештками в пащі

В американському штаті Флорида в каналі Ларго, що західніше міста Тампа, впіймали самця алігатора, у якого в пащі були людські рештки.

Про це повідомляють Sky News, телеканал FOX 13 Tampa Bay і низка місцевих медіа.

Тварину в каналі 22 вересня помітив чоловік на імʼя Джамаркус Буллард. Він одразу звернув увагу на людський тулуб з ногами в пащі алігатора. Коли Буллард жбурнув камінь у тварину, та пірнула у воду зі «здобиччю».

Правоохоронці разом із співробітниками Охорони дикої природи спіймали алігатора, після чого його приспали. Правоохоронці не уточнили, чи алігатор убив свою жертву, чи знайшов тіло. Зʼясувати це допоможе розтин.