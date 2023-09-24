WADA включило трамадол до списку заборонених і вимагає від росії $1,2 млн

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) включило знеболювальне трамадол до списку заборонених у спорті препаратів.

Новий список заборонених речовин, який набуде чинності 1 січня 2024 року, затвердили на засіданні Всесвітньої антидопінгової агенції в Шанхаї, повідомляє пресслужба WADA.

У WADA також повідомили, що росія має зробити щорічний внесок до бюджету організації до кінця 2023 року у розмірі $1,267 мільйона, а Російське антидопінгове агентство РУСАДА продовжує не відповідати антидопінговому кодексу.

Фактично WADA продовжила санкції проти росії через порушення кодексу. Росіянам і далі заборонятимуть виступати під прапором країни, якщо РУСАДА не виконає умов WADA.

«Прапор рф не буде майоріти на регіональних, континентальних чемпіонатах і чемпіонатах світу, а також на Олімпійських і Паралімпійських іграх доти, доки умови відновлення не будуть дотримані. Росія не матиме права на проведення регіональних, континентальних та світових чемпіонатів», — йдеться в заяві.