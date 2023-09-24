У США вдруге в історії успішно пересадили людині серце свині

В американському університеті Мериленду вдруге в історії успішно пересадили людині серце свині.

На сайті університету сказано, що операція пройшла 22 вересня.

Сердце генномодифікованої свині отримав 58-річний ветеран американського Військово-морського флоту Лоуренс Фосетт. Він вже дихає без допоміжних приладів, а трансплантоване серце «працює нормально, без допомоги будь-яких зовнішніх пристроїв». Зараз Фосетт приймає спецпрепарати й антитіла, щоб його організм не відторгав органа.

Чоловіка визнали непридатним для отримання людського донорського серця через серцево-судинне захворювання й ускладнення з внутрішньою кровотечею, тому сердце свині було його єдиною надією.

Загалом методика пересадки людям органів генетично модифікованих тварин покликана допомогти вирішити проблему нестачі донорських органів.