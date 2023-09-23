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У Мексиці поліція скувала в наручники «ляльку-демона» Чакі

Автор:
Ліза Бровко
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У Мексиці поліцейські заарештували чоловіка та його «ляльку-демона» Чакі. Обох скували в наручники.

Про це пише Reuters.

Чоловіка звинувачують у тому, що він використовував ляльку (до якої прикріпив ніж), аби залякувати людей і вимагати в них гроші. У поліції це назвали порушенням громадського порядку й загрозою безпеці іншим.

Місцеві медіа згодом написали, що поліцейський, який надягнув наручники на «ляльку-демона», отримав догану за несерйозне ставлення до роботи.

  • Лялька Чакі — це персонаж із слешера (піджанр фільмів жахів) «Дитячі ігри». Колись Чакі був людиною і серійним вбивцею, якого застрелили поліцейські в магазині іграшок. Перед смертю він встиг переселити свою душу в тіло ляльки завдяки магії вуду. Він продовжив убивати вже будучи лялькою.