У Мексиці поліція скувала в наручники «ляльку-демона» Чакі

У Мексиці поліцейські заарештували чоловіка та його «ляльку-демона» Чакі. Обох скували в наручники.

Про це пише Reuters.

Чоловіка звинувачують у тому, що він використовував ляльку (до якої прикріпив ніж), аби залякувати людей і вимагати в них гроші. У поліції це назвали порушенням громадського порядку й загрозою безпеці іншим.

Місцеві медіа згодом написали, що поліцейський, який надягнув наручники на «ляльку-демона», отримав догану за несерйозне ставлення до роботи.