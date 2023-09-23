Netflix показав тизер реаліті-шоу на основі серіалу «Гра в кальмара»

Стримінговий сервіс Netflix опублікував тизер реаліті-шоу «Гра в кальмара. Виклик».
Шоу матиме десять епізодів. Гравці (не молодші за 21 рік) братимуть участь у змаганнях, «навіяних серіалом, з несподіваними доповненнями». Випробування на міцність пройдуть вони самі, їхні стратегії та коаліції.
Компанія обіцяє наймасштабніший акторський склад (456 людей) і найбільший в історії одноразовий грошовий приз — $4,56 мільйона. Також організатори запевняють, що учасники залишаться неушкодженими.
- «Гра в кальмара» став найпопулярнішим серіалом Netflix за всю історію сервісу: за перші 28 днів після премʼєри у вересні 2021 року його перегляди становили понад 1,65 мільярда годин. 12 червня 2022 року стало відомо, що серіал офіційно продовжили на другий сезон.
- «Гра в кальмара» — це південнокорейський трилер про виживання, дія якого відбувається в сучасному Сеулі. Групі з 456 людей пропонують зіграти в серію дитячих ігор із шансом виграти величезну суму грошей, але якщо програють — вони загинуть.