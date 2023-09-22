Telegram-канали тепер можуть публікувати сторіз. Для цього їм потрібні «голоси» Premium-підписників

Telegram випустив оновлення, яким дозволив каналам публікувати сторіз. Для цього каналам потрібно отримати певну кількість голосів від Premium-підписників.

Збирати голоси можна через спеціальне посилання: t.me/назва каналу?boost. Готова адреса та статистика каналу доступні після оновлення. Щоб їх побачити треба натиснути «Ще», обрати розділ «Статистика» та «Голоси». Для публікації сторіз адміністратору знадобиться підписка Premium.

Платні підписники можуть віддати лише один голос одному каналу. Система покаже йому, скільки ще голосів потрібно спільноті, і підкаже, за скільки годин можна буде знову проголосувати.

Серед інших оновлень — можливість додавати до сторіз стікери-реакції (від однієї до пʼяти для Premium), на які зможуть натиснути користувачі. Також у сторіз дозволили завантажувати аудіофайли зі смартфону.