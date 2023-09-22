Телескоп «Джеймс Вебб» відшукав вуглекислий газ на супутнику Юпітеру

У підземному океані супутника Юпітеру виявили вуглекислий газ, повідомляє NASA.

Супутник Європа, або Юпітер II — один із небагатьох світів у Сонячній системі, який потенційно може мати умови, придатні для життя.

Попередні дослідження виявили, що під крижаною корою Європи пролягає солоний океан із рідкою водою і скелястим дном, а тепер космічний телескоп відшукав в окремому регіоні водойми вуглекислий газ.

Присутність вуглекислого газу на поверхні нестабільна. Імовірно, він зʼявився там у геологічно недавньому часовому масштабі (висновок підтверджується його концентрацією в регіоні молодої місцевості).

Регіон, де виявили найбільшу поширеність вуглекислого газу, називається Tara Regio — це геологічно молода територія супутника. Поверхневий лід тут був зруйнований і, ймовірно, далі відбувся обмін матеріалом між підповерхневим океаном і крижаною поверхнею.

«‎Життя на Землі полюбляє хімічне різноманіття, і воно засноване переважно на вуглекислому газі. Подальші аналізи допоможуть визначити, чи присутність CO2 в океані Європи робить її придатною для життя», — каже Джеронімо Вільянуева з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA, провідний автор одного двох незалежних досліджень.