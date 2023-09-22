Парламент Литви заборонив хутрові ферми, власникам запропонували компенсації

Парламент Литви ухвалив закон, який забороняє хутрові ферми в країні з 2027 року.

Про це повідомляє LRT.

За такі зміни до Закону про добробут і захист тварин проголосували 68 литовських депутатів, проти були 25, а утрималися — 15.

Серед іншого, цей документ забороняє роботу хутрових ферм. Власникам хочуть платити компенсації, але бізнесмени уже висловили незадоволення сумою відшкодування.

Заборона набуде чинності в 2027 році. Від 2024 по 2026 роки триватиме перехідний період — людям дадуть час закрити свої ферми та отримати компенсацію. Першого року їм платитимуть €3 за тварину, другого року — €2, і €1 за тварину в останній рік.

Уряд також компенсуватиме виплати при скороченні працівників ферм і покриватиме витрати на знесення будівель та утилізацією відходів. Фермерські господарства, які вже закрили свої підприємства, компенсації не отримають.

Тепер закон має підписати президент Литви Гітанас Науседа.