Довга війна в Україні не має означати паузу в її розвитку. Огляд матеріалів іноземних медіа 21 вересня

Світу й Україні варто налаштуватися на тривалу війну, запевняють у редакційній колонці автори The Economist. Досі всі сподіваються на контрнаступ, не надто плануючи життя на наступні роки. Звісно, події ще можуть здивувати, та й прорив на фронті можливий, однак «навряд варто робити на це ставку». Як і на переговори в осяжному майбутньому: жодна сторона їх не хоче і не готова до них. Натомість, вважають у виданні, слід бути готовими до тривалої, можливо багаторічної, кампанії. Що не є вироком, а зміна перспективи може покращити в чомусь ситуацію вже зараз. Зокрема, можливо створити всі умови для того, щоб Україна зараз продовжила розвиватися і навіть, у майбутньому, процвітати, впевнена редакція The Economist.

Насамперед ідеться про безпеку: потрібно захистити ППО всі великі міста України не гірше за Київ. Також потрібно частково переносити війну на територію росії ― і регулярні запуски дронів по цілях у країні-агресорі є хорошим прикладом цього. Потім Україна має зробити все можливе, щоб повернути населення, зокрема в доволі безпечні західні регіони, і залучити цих людей до економічної активності. Це означає, що реформи слід проводити просто зараз, щоб зробити сферу якомога прозорішою. Поєднання цих факторів дозволить залучити в Україну як іноземних, так і місцевих інвесторів, які не боятимуться вкладати гроші, якщо їхній бізнес буде захищено і фізично, і правилами. І чекати завершення війни для цього необовʼязково.

Свої кроки має зробити й Захід, точніше ― Європа. Навіть якщо на виборах 2024 року у США Трамп не переможе, із часом фінансова та збройна участь Штатів у російсько-українській війні зменшиться. І цю ношу має взяти на себе Європейський Союз: зрештою, ця війна ― передусім про його безпеку. ЄС має інвестувати у свій військово-промисловий комплекс і підготуватися до прийняття нових членів. «Ставки навряд могли б бути вищими. Поразка означатиме failed state на кордоні ЄС і наближення убивчої машини путіна до його кордонів. Успіх означатиме нового члена Євросоюзу із 30 мільйонами добре освічених людей, найбільшою армією Європи та великою аграрною та індустріальною базою», ― ідеться у статті. І другий варіант розвитку подій стане значно ймовірнішим, якщо вже зараз зосередитися на системній роботі.

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