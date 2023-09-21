«Укрзалізниця» закупить 44 нові пасажирські вагони. Уперше за 15 років оновлять і плацкартний склад

«Укрзалізниця» оголосила тендер на закупівлю 44 пасажирських вагонів для нічних потягів. Вони будуть обладнані вакуумними туалетами, сповивальними столиками, розетками та USB-портами.

Про це повідомила пресслужба компанії.

На це оновлення компанія планує витратити 1,95 мільярда гривень державних коштів. Кінцевий термін подачі пропозицій від компаній — 29 вересня 2023 року.

У межах аукціону компанія розраховує придбати 12 вагонів класу СВ, 20 купейних, 9 плацкартних і три вагони, призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю. Нові вагони дозволять сформувати до трьох поїздів класу «Нічний експрес». Востаннє УЗ купувала плацкартні вагони у 2008 році.

Усі нові вагони мають бути обладнані вакуумними туалетами, сповивальними столиками, розетками та USB-портами для швидкого заряджання гаджетів, електронними табло, кавоварками. Вагони для перевезення пасажирів з інвалідністю матимуть підіймальні платформи для комфортної посадки пасажирів на кріслі колісному.

Двері пасажирських купе в купейних і вагонах СВ будуть обладнані системою сигналізації та кнопкою блокування дверей для більшої безпеки пасажирів, також передбачена система відеоспостереження.

Отримати нові вагони в межах угоди «Укрзалізниця» планує до кінця 2025 року.