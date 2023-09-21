США могли б підтримати Київ коштом заморожених російських активів. Огляд матеріалів іноземних медіа 20 вересня

Про досі неосвоєне джерело грошей, якими можна забезпечити підтримку України у війні, пише в колонці для The New York Times колумніст видання Брет Стівенс. Ідеться про російські активи, заморожені на Заході через початок нею повномасштабного вторгнення. Це приблизно $300 мільярдів ― загальна вартість усієї допомоги США на сьогодні не перевищує $100 мільярдів.

Зараз політичні ризики для виділення подальшої допомоги зростають. А щодо заморожених російських грошей ― «неможливо уявити, щоб їх витратили на щось інше, окрім допомоги Україні». Тож, можливо, варто не тримати їх на рахунках, чекаючи нагоди вкласти у відновлення країни після завершення війни, а натомість посилити ефективність Києва на полі бою, фінансуючи закупівлі зброї та підтримку життєдіяльності українського бюджету саме із цих російських мільярдів.

Правові підстави для цього є: розпоряджатися замороженими активами на свій розсуд США дозволяє документ 1977 року ― так званий акт про Міжнародні екстрені економічні заходи (International Emergency Economic Powers Act, або I.E.E.P.A.). Зараз путін ― офіційно воєнний злочинець. Забрати в його режиму гроші не право, а обґрунтований обовʼязок, пише Брет. «То чому б не зробити це просто зараз, коли додаткове фінансування може пришвидшити українську перемогу, допомогти її людям, які опинилися під атакою, і надіслати потужне повідомлення Кремлю та іншим потенційним агресорам, що фінансова ціна вторгнення ― значна і відчувається швидко?» ― підсумовує автор.

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