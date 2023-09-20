Російські війська вбили в Торецьку і на його околиці чотирьох людей

Російські війська 20 вересня обстріляли з важкої мінометної системи 2С4 «Тюльпан» місто Торецьк (Донецька область) та селище Північне, що поруч.

Офіс генпрокурора повідомив про чотирьох загиблих. У Торецьку в приватному будинку загинули 19-річна дівчина та 20-річний чоловік, на вулиці в Північному — 84-річна жінка та її 60-річний син.

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Окупанти били 240-міліметровими активно-реактивними мінами 3Ф2. Зруйновані будинки й господарські споруди. Прокуратура розслідує порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).