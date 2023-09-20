Російський суд заочно дав 6 років тюрми заступнику директора телеканалу ATR Айдеру Муждабаєву

Другий Західний окружний військовий суд росії заочно засудив до 6 років позбавлення волі журналіста, заступника гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR Айдера Муждабаєва.

Про це повідомляє держагенція рф ТАСС.

Муждабаєва визнали «винним» за статтею про заклики до тероризму. Також йому на 4 роки заборонили адмініструвати сайти.

За версією слідства, Муждабаєв у 2018 році у своєму Facebook запостив два тексти, у яких «закликав до насильницьких дій та захоплення громадян росії» в Україні, щоб потім обміняти їх на режисера Олега Сенцова, який на той час перебував у колонії в Лабитнангі.