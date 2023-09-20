Космічний зонд NASA першим в історії пролетів крізь сонячний вибух

Cонячний зонд NASA Parker вперше в історії вивчення космосу пролетів крізь один із найпотужніших викидів корональної маси Сонця. Йому вдалося зафіксувати це на відео.
Вчені теоретично досліджували корональні викиди маси протягом 20 років і дізналися, що вони взаємодіють з міжпланетним пилом на орбіті навколо Сонця і виносять космічний пил назовні.
Це впливає на зміни космічної погоди, може поставити під загрозу супутники, порушити комунікаційні та навігаційні технології та навіть вивести з ладу електромережі на Землі.
Усі відомості залишалися теоретичними, допоки зонд Parker не показав, як корональні викиди маси відтісняють від Сонця на кілька мільйонів кілометрів космічний пил — крихітні частинки астероїдів, комет і планет.
- У грудні 2021 року апарат Parker уперше практично торкнувся Сонця, а точніше пройшов через корону — один із шарів атмосфери Сонця.
- Cонячний зонд NASA Parker запустили у 2018 році, щоб дослідити космічну систему Сонце — Земля. Програма триватиме сім років, за які космічний корабель наблизиться до Сонця ближче, ніж попередники. Загальна вартість такої станції становить $1,5 мільярда, вона захищена оболонкою з вуглепластику, що дозволяє витримувати високу температуру. NASA розраховує, що ця місія дозволить зробити фундаментальний внесок у розуміння причин нагрівання сонячної корони і виникнення сонячного вітру.