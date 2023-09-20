Рада підтримала проєкт держбюджету на 2024 рік у першому читанні

Верховна Рада України ухвалила проєкт державного бюджету на 2024 рік у першому читанні.
Про це повідомив депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.
Законопроєкт підтримали 302 парламентарі. У цілому закон розглянуть у жовтні.
За словами Железняка, до другого читання депутати хочуть прибрати видатки на Бюро економічної безпеки (БЕБ) і наполягатимуть на додаткових видатках на Міноборони.
- Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що до державного бюджету на 2024 рік суму необхідної міжнародної допомоги закладатимуть на рівні не менше поточного року. Тобто мінімум $42 млрд. У проєкті держбюджету йдеться, що у 2024 році Україна потребуватиме майже $43 млрд зовнішнього фінансування (гранти й кредити).
- 15 вересня Кабінет міністрів зареєстрував проєкт закону № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік» у Верховній Раді. Основним пріоритетом бюджету зробили безпеку й оборону. Також збільшуються видатки на підтримку ветеранів, прожитковий мінімум і мінімальна зарплата.