У Німеччині будують «Піраміду часу». Її планують закінчити в 3183 році

У місті Вемдінг на півдні Німеччини будують митецький проєкт «Піраміда часу», який мають завершити 3183 року. Його придумав місцевий художник Манфред Лабер, який помер у 2018 році.

Про це повідомляє The New York Times.

Лабер запропонував створити цей проєкт у 1993 році — до 1 200-річчя свого міста. У 2003 році він і міська влада заснували Wemding Time Pyramid Foundation, щоб керувати та фінансувати роботу після смерті художника.

Піраміда складатиметься зі 120 бетонних блоків, які додають раз на десять років з 1993 року. Зрештою вийде споруда заввишки близько семи метрів. Ось як вона має виглядати:

Один із мешканців Вемдінгу розповів, що з 1993 року відвідує кожну церемонію закладки блока.