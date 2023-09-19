Lviv BookForum оприлюднив програму фестивалю

Цього року Форум видавців у Львові пройде 4—8 жовтня. Книжковий ярмарок вперше відбудеться на новій локації — біля Порохової вежі на вул. Підвальній. Основна програма Lviv BookForum налічує понад 30 подій.

Вхід на всі події фестивалю та ярмарок вільний.

Четвер, 5 жовтня:

«Війна для початківців» — розмова боснійського письменника Озрена Кебо та української письменниці, перекладачки Катерини Калитко. На ній міркуватимуть, чи можуть книги про минулі війни підготувати до майбутніх, а також пригадають події війни на Балканах.

Під час дискусії «Війна як крах цивілізації: чи буде щастя після війни?» говоритимуть про те, як спілкуватися з людьми, які пережили війну, чи можуть війни означати нові починання та сприяти прогресу; як знову відчути щастя після травми. До дискусії онлайн доєднаються письменниця зі США Енн Епплбом, авторка книжки про Голодомор, та хорватська письменниця Славенка Дракуліч, яка досліджувала політику посткомуністичних країн та воєнні злочини. Україну представлятимуть Вахтанг Кебуладзе, Тетяна Огаркова, Максим Яковлєв.

«Розробляючи план Маршалла для України: чому перемога України піде на користь усім» — ця розмова буде присвячена темі впливу війни в Україні на світову економіку. Учасники: Севгіль Мусаєва, Олександра Матвійчук, Крістіна Бердинських, Тімоті Гартон Еш, Бернар-Анрі Леві.

Розмова Андрія Куркова та Джонатана Франзена з Шарлоттою Гіґґінс. Андрій Курков, який на початку великої війни почав писати «Щоденник вторгнення», разом з Джонатаном Франзеном спілкуватимуться з журналісткою та письменницею Шарлоттою Хіггінс про свою недавню роботу та про ширші питання, такі як роль літератури під час війни і відповідальність митця під час збройного конфлікту.

Цього дня також відбудеться церемонія нагородження лауреатів премії «Зустріч», яка присуджується за найвпливовіший твір художньої й документальної літератури, що сприяє українсько-єврейському порозумінню.

П’ятниця, 6 жовтня:

«Свобода думки vs індоктринація» — розмова про знищення ідентичності цілого народу та приклади з історії. Учасники: Ярослава Барбʼєрі, Джанін Ді Джованні, Пітер Померанцев, Ян Гарнер (онлайн).

«Екзистенціальна стійкість: як глобальні історичні зміни впливають на нас». Катерина Калитко, Ірина Цілик, Девід Тоскана, Тарас Прохасько та Саша Довжик говоритимуть про те, як література допомагає нам зрозуміти історичний поворотний момент, який зараз відбувається в Україні.

Про створення героїчних наративів і нових міфів XXI століття поговорять на зустрічі «Сучасні міфології: чи потрібні ще герої у XXI столітті?» Учасники: Емма Антонюк, Вахтанг Кебуладзе, Пітер Померанцев, Олена Гусейнова.

Про те, «Як російський напад на Україну змінює наш погляд на колоніалізм і деколонізацію?», говоритимуть Мишра Панкадж (онлайн), Володимир Єрмоленко та Севгіль Мусаєва.

«Сила слова». Британський поет і прозаїк нігерійського походження, який вважається одним із найвидатніших африканських авторів у постмодерністських і постколоніальних традиціях, Бен Окрі; британська паліативна лікарка і письменниця Рейчел Кларк та українська письменниця і літературознавиця Галина Крук розмовлятимуть з Олесею Хромейчук про силу книги та письма.

Субота, 7 жовтня:

Як говорити і писати про живих і померлих, учасники BookForum дізнаються на зустрічі «Як ми говоримо? Мова та її герої». Учасники: Олександр Михед, Володимир Єрмоленко, Ірина Славінська, Олеся Хромейчук.

«Як нас змінив Майдан. Розмова про 10 років боротьби» — ці питання обговорять Антін Борковський, Катерина Калитко, Олександр Михед, Віталій Портников.

Емоційний і професійний простір між переживанням війни та розповідями про неї досліджуватимуть Люк Гардінг, Девід Ріфф, Ярина Чорногуз, Світлана Поваляєва, Тетяна Огаркова. На події «Боротьба за чи зі словами? Складнощі розмов про війну» вони міркуватимуть, хто і як може писати про війну, чого книги про війну вчать нас?

Про «російську душу» та колоніальний дискурс у російській літературі говоритимуть Ева Томпсон (онлайн), авторка книги «Трубадури імперії. Російська література і колоніалізм», Оксана Забужко, Еліф Батуман, Паата Шамугія, Шарлотта Хіггінс.

Філіп Сендс, Тамара Гундорова, Ребекка Солніт (онлайн), Олеся Хромейчук говоритимуть про «Глобальні наслідки екоциду Росії в Україні». Тема розмови: зброя та масові поховання, знищення Каховської ГЕС, шкода сільськогосподарським угіддям та довкіллю.

З 18:00 і до 22:30 триватиме Ніч (вечір) поезії та читання. Її учасники: гурт «Пиріг і Батіг», Світлана Поваляєва, Ярина Чорногуз, Остап Сливинський, Галина Крук, Григорій Семенчук, Катерина Міхаліцина.

Також відбудеться захід памʼяті жертв трагедії Бабиного Яру.

Неділя, 8 жовтня:

Цього дня презентують книжку закатованого в окупації письменника Володимира Вакуленка «Я перетворююсь... Щоденник окупації. Вибрані вірші». Також вшанують памʼять загиблої письменниці Вікторії Амеліної. Учасницями «Жінки, війна і справедливість: памʼяті Вікторії Амеліної» будуть Тетяна Терен, Лариса Денисенко, Олександра Матвійчук, Крістіна Лемб.

«Кордони Людяності» — розмова про психологічну стійкість проти зриву, що змушує людей рятуватись, а не тікати. Учасники: Ед Вулліамі, Катерина Міхаліцина, Девід Ріфф, Павло Вишебаба, Каталіна Гомес.

Про приватне життя, стосунки, близькість в умовах війни поговорять Ірина Цілик, Юрко Прохасько, Джанін Ді Джованні, Олена Гусейнова на заході «В сімʼї вольній, новій…»

Розмова Олександра Михеда з лауреатом Пулітцерівської премії Артом Шпігельманом, автором графічного роману про Голокост та його наслідки.