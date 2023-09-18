Командир Грузинського легіону відповів на звинувачення в підготовці «революційного сценарію» в Грузії

Командир Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі відповів на звинувачення Служба державної безпеки Грузії. У відомстві заявили про підготовку «революційного сценарію» зміни влади в країні в жовтні-грудні цього року.
У розмові з російським виданням The Insider Мамулашвілі назвав цю інформацію «хернею».
«Це пропаганда чисто на грузинському рівні. Наші спецслужби вже давно працюють на росіян і виконують директиви кремля. Так що нічого надприродного в цьому немає — они тупо роблять те, що каже ФСБ», — сказав він.
Мамулашвілі запевнив, що від початку повномасштабної війни росії в Україні не їздив до Грузії. Він наголосив, що якби щось подібне планувалося «тупі грузинські спецслужби ніколи б про це не дізналися».
«Те, що ми робимо, спрямоване на запобігання перенесенню цієї війни в Грузію. Займатися якоюсь хернею — мовляв, ми тут ще й із Грузією підемо повоюємо — навіщо це нам потрібно? Ми добиватимемося свого в Грузії політичними методами — вони дуже бояться, що я піду в політику», — сказав командир Грузинського легіону.
- Представник СДБ Бача Мгеладзе 18 вересня заявив, що група людей планує заворушення, щоб насильницьким шляхом змінити владу, за допомогою фінансування іноземних держав. Авторами «революційного сценарію» назвали ексзаступника міністра внутрішніх справ Грузії і колишнього начальника одеської поліції Гіоргі Лорткіпанідзе, ексміністра внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі, охоронця третього президента Грузії Саакашвілі Михайла Батурина, командира Грузинського легіону Мамуку Мамулашвілі.