США та Іран розпочали обмін ув’язненими за посередництвом Катару

Сполучені Штати та Іран почали обмін увʼязненими за посередництвом Катару. У межах угоди США розморозили підсанкційні $6 мільярдів, що належали Тегерану.

Про це повідомляє Reuters.

Перемовини про обмін увʼязненими проходили в Досі у двох різних готелях, сторони обмінювалися повідомленнями за допомогою катарських переговорників.

За даними джерел агентства, катарський літак із п’ятьма громадянами США вилетів з Тегерану до катарського міста Доха. З іранської тюрми «Евін» звільнили бізнесменів Сіамака Намазі та Емада Шаркі, еколога Морада Тахбаза, а також ще двох неназваних вʼязнів.

За інформацією іранського телеканалу Press TV, двоє з пʼятьох іранців, увʼязнених у США, приземлилися в Досі. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заявив, що двоє звільнених іранців повернуться до Ірану, а двоє залишаться в Штатах на їхнє прохання. Ще один звільнений вʼязень приєднається до своєї родини в третій країні.

За інформацією джерел Reuters, $6 мільярдів, заблоковані в Південній Кореї після посилення санкцій США проти Ірану в 2018 році, перевели на рахунки в Досі. Згідно з угодою Катар гарантуватиме, що ці гроші витрачатимуться на гуманітарні потреби.

Представники Республіканської партії США розкритикували угоду з Іраном. Вони стверджують, що американський президент Джо Байден фактично платить викуп за громадян США.