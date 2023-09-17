Державна залізниця Китаю закликає жінок не фарбуватися в потягах. У соцмережах зреагували

Державна залізниця Китаю запустила рекламне відео, у якому жінок просять не робити макіяж під час поїздок в потязі. Це викликало дискусії в соціальних мережах.

Про це пише CNN.

Реклама зʼявилася два місяці тому як частина кампанії, спрямованої на скорочення асоціальної поведінки пасажирів. В інших роликах людей закликають не смітити, сідати лише на своє місце і говорити тихо.

На рекламному відео жінка готується зробити макіяж і нанести тональний крем, сидячи в салоні швидкісного міжміського поїзда. Її плеча торкається чоловік на сусідньому сидінні, у якого на обличчі теж тональний крем, зі словами: «Мені не потрібно наносити макіяж, красуне».

У соцмережах люди звинувачують залізницю в сексизмі і критикують ролик за гендерні образи. Коментатори вважають, що в макіяжі «немає нічого нецивілізованого».

Китайські чиновники зреагували на це і сказали, що не варто «перебільшувати» зміст реклами. Також вони додали, що, мовляв, інциденти з макіяжем були одними з «найпоширеніших» скарг від пасажирів.