У Бразилії в авіакатастрофі загинули всі пасажири й екіпаж літака

У бразильській Амазонії під час негоди впав літак, на борту якого було 14 людей — екіпаж і пасажири. Усі загинули.

Про це пише BBC.

Літак рухався між Манаусом, столицею штату Амазонас, і містом Барселуш. Розслідування причин інциденту вже розпочали.

Reuters

Міністр безпеки штату Амазонас Вінісіус Алмейда сказав, що попередньо літак розбився, коли знижувався перед посадкою в Барселуші під час сильного дощу та за поганої видимості.

Бразильські медіа пишуть, що це був літак EMB-110, двомоторний турбогвинтовий, який виготовив бразильський авіавиробник Embraer.