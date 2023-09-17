ППО вночі збила 12 російських ракет і дронів. Росіяни цілили в Одещину

Війська росії в ніч на 17 вересня запустили по Україні 10 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з девʼяти літаків стратегічної авіації Ту-95МС, які злетіли з аеродрому «Енгельс», та шість дронів-камікадзе Shahed-136/131.

Я повідомляють Повітряні сили ЗСУ, українська протиповітряна оборона збила шість ракет і шість дронів.

Основним напрямком удару була Одеська область. Там зафіксували влучання ракет по території цивільного аграрного підприємства. На місці вже працюють рятувальники та пожежники. Сили оборони півдня уточнюють, що пошкоджено сільськогосподарські угіддя і зерносховище в Березівському районі. Попередньо, люди не постраждали.

Голова Миколаївської адміністрації Віталій Кім повідомив, що через падіння уламків збитого дрона в одній із громад пошкоджена вантажівка. Постраждалих немає.

Командувач Повітряних сил згодом показав відео роботи ППО в Одеській області. На кадрах знищення крилатої ракети.