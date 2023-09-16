Участь у Форумі оборонних індустрій підтвердили 86 провідних оборонних компаній світу

86 оборонних компаній із 21 країни підтвердили свою участь у Форумі оборонних індустрій, який восени відбудеться в Україні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Продовжуємо підготовку Форуму оборонних індустрій — першого такого заходу, який відбудеться в Україні вже цієї осені. Інтерес до форуму дуже високий. І це повністю відображає силу та потенціал України — нашу спроможність захистити себе і допомогти іншим країнам берегти свободу та міжнародний порядок. Уже 86 провідних оборонних компаній світу — а це 21 країна — підтвердили свою участь у форумі», — розповів президент.

Як зазначив Зеленський, завдання форуму «абсолютно очевидне».

«Дати всі можливості Україні виробляти зброю і снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Та, окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів», — наголосив глава держави.