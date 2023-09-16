Росіяни атакували Харків ракетами «Іскандер К» — пʼять цивільних поранені

Зранку 16 вересня російські окупаційні війська завдали ударів ракетами по Холодногірському районі Харкова. Пʼятеро людей дістали поранення, а на місці удару утворилася семиметрова вирва.

Стан потерпілих — легкий і середній, загрози життю немає.

Поліцейські встановили, що росіяни атакували місто ракетами «Іскандер К», повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

«На місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу «Іскандер К», — сказав Болвінов.

Вибухи в Харкові пролунали близько 11:10, під час повітряної тривоги.