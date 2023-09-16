Олександра Сака зняли з командування 47 бригади. Хто став новим командиром

Підполковника Олександра Сака зняли з командування 47 окремою механізованою бригадою «Маґура».
Тепер її очолюватиме полковник Олександр Павлій, повідомили «Бабелю» джерела в Силах оборони.
Павлій з 2022 року був командиром 112 окремої бригади територіальної оборони Києва, перебуває у складі Регіонального управління «Північ» Сил ТрО.
- 47 окрема механізована бригада «Маґура» була створена навесні 2022 року, спочатку як батальйон. У червні 2022-го його відправили на Вуглегірський напрямок. Уже восени батальйон розширили до штурмового полку, а в листопаді — до бригади. Цього літа бригада вела бої на Токмацькому напрямку в районі Оріхова.