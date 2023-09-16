Україна отримала від США 3D-принтери для друку запчастин до техніки на полі бою

Україна отримала від США 3D-принтери промислового рівня, здатні друкувати запчастини до техніки на полі бою. Про це повідомив помічник міністра оборони США з питань закупівель та утримання Вільям Лаплант, цитує «Голос Америки».

За його словами, навчання з користування цими принтерами українці завершили минулого тижня.

«Нарешті минулого місяця ми доставили їм в Україну ці промислові 3D-принтери, а минулого тижня завершилось їхнє навчання з роботи із цим принтером. Ідеться про принтер розміром із вантажівку, навчання на якому закінчили українці та якому вони можуть друкувати всі свої запчастини», — розповів Вільям Лаплант.