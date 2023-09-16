Радник ОП Михайло Подоляк: Телемарафон «Єдині новини» переформатують

Телемарафон «Єдині новини» переформатують, а після призначення нового міністра культури зʼявиться людина, яка за нього відповідатиме.

Про це 16 вересня заявив представник Офісу президента Михайло Подоляк на форумі «Редколегія. Саміт».

«Поки що такої людини немає. Побачимо, буде новий міністр інформаційної політики, він обере культурну складову інформаційної політики, потім буде переформатування якесь і хтось буде відповідати. Буде, умовно, керуючий партнер», — пояснив Михайло Подоляк.