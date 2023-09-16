Радник ОП Михайло Подоляк: Телемарафон «Єдині новини» переформатують

Телемарафон «Єдині новини» переформатують, а після призначення нового міністра культури зʼявиться людина, яка за нього відповідатиме.
Про це 16 вересня заявив представник Офісу президента Михайло Подоляк на форумі «Редколегія. Саміт».
«Поки що такої людини немає. Побачимо, буде новий міністр інформаційної політики, він обере культурну складову інформаційної політики, потім буде переформатування якесь і хтось буде відповідати. Буде, умовно, керуючий партнер», — пояснив Михайло Подоляк.
- Від 26 лютого 2022 року, після широкомасштабного вторгнення росії, в ефірі кількох загальнонаціональних каналів транслюється спільний телемарафон «Єдині новини». Його критикують, зокрема, за те, що він дав надію на швидку перемогу. Марафон називають однією з форм цензури. До марафону не запросили «5 канал», «Прямий» і «Еспресо TV», які повʼязують із Петром Порошенком. У 2024 році на марафон і серіали в держбюджеті заклали 1,7 мільярда гривень.