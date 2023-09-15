Байден зустрінеться із Зеленським у Білому домі 21 вересня

Президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі у четвер, 21 вересня.
Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський, ймовірно, вирушить у вересні до Нью-Йорка на засідання Генеральної асамблеї ООН, щоб представити свою формулу миру. Також очікується зустріч Зеленського з лідерами Конгресу обох партій. Салліван, однак, деталей не озвучив.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак підготовку до візиту підтвердив. Він обговорив із Салліваном візит і потреби України для посилення війська.
- Попередня зустріч Зеленського і Байдена відбулася 12 липня 2023 року на полях саміту НАТО у Вільнюсі. До цього Зеленський відвідав Вашингтон у грудні 2022 року. Тоді він зустрівся з Байденом і виступив перед обома палатами Конгресу в Капітолії.