Сина президента США Хантера Байдена офіційно звинуватили в незаконному зберіганні зброї. Йому загрожує 25 років увʼязнення

Сину президента США Хантеру Байдену офіційно висунули звинувачення у незаконному придбанні та володінні зброєю в період, коли він вживав наркотики.

Про це повідомляють CNN та NBC.

Звинувачення висунуло Міністерство юстиції США. Вони стосуються пунктів про незаконне володіння зброєю. Два з них повʼязані з тим, що Хантер у 2018 році під час купівлі револьвера Colt Cobra 38SPL у штаті Делавер збрехав, що не вживає наркотиків, і володів зброєю під час вживання наркотиків. Усе це є федеральними злочинами.

The New York Times пише, що у разі визнання Байдена-молодшого винним йому загрожує до 25 років позбавлення волі та штраф у $750 тисяч.

При цьому, американські юристи зауважують, що звинувачення, висунуті Хантеру, рідко переслідуються в судовому порядку. Окрім цього, пункт про володіння зброєю під наркотиками оскаржується в судах і може бути визнаний неконституційним.