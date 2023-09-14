У Гренландії на мілині чотири дні простояв круїзний лайнер. Поки його знімали, пасажири заразилися коронавірусом

У Гренландії під час подорожі національним парком Альпефьорд на мілині застряг круїзний лайнер класу люкс Ocean Explorer з 206 пасажирами та членами екіпажу на борту. Це сталося у понеділок, 11 вересня. Витягнути його вдалося лише сьогодні, 14 вересня.

Про інцидент пишуть Reuters та ВВС.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Лайнер сів на мілину у північно-східній частині парку за 1 400 кілометрів від столиці острова Нуука. На допомогу йому відправили траулери і судна Збройних сил Данії. Лайнер кілька разів намагалися зняти, але вдалося це зробити лише траулеру Tarajoq.

За час перебування на мілині кілька людей на борту захворіли на коронавірус.

Компанія-власник лайнера SunStone заявила, що тепер судно йде у порт, де оцінять ступінь пошкодження його дна. Пасажирів після прибуття перевірять на COVID-19.