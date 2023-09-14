Колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров залишається в СІЗО ще на два місяці

Вищий антикорупційний суд продовжив до 12 листопада арешт колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Рішення суд ухвалив 14 вересня.

При цьому Насірову зменшили вдвічі заставу. Прокурор просив залишити попередній розмір застави — 261 мільйон гривень, як альтернативу арешту, однак суд зменшив заставу удвічі — до 130 мільйонів.