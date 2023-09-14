ЄС офіційно назвав імена росіян, проти яких не продовжили санкції

В офіційному журналі Євросоюзу оприлюднили імена чотирьох росіян, проти яких не продовжили санкції. Це Фархад Ахмедов, Олександр Шульгін, Григорій Березкін і Георгій Шуваєв. Їхні імена напередодні називала «Радіо Свобода» з посиланням на джерела в дипломатичних колах ЄС.

Бізнесмени Березкін, Ахмедов і Шульгін потрапили під санкції як «впливові бізнесмени» в секторах, які фінансують російську агресію.

Утім, у вересні цьогоріч Європейський суд загальної юрисдикції постановив виключити Шульгіна, колишнього генерального директора російського онлайн-ритейлера Ozon, із санкційних списків. Він оскаржував термін «впливовий бізнесмен», який використовувала Рада ЄС, коли вносила його до санкційного списку.

Шульгін мотивував це тим, що пішов з посади. Суд визнав, що Рада ЄС не змогла обґрунтувати подальший «вплив» Шульгіна після звільнення.

Російський бізнесмен азербайджанського походження Ахмедов посідає 99-те місце в російському рейтингу Forbes. Його статки у 2021 році становили $1,1 мільярда.

Березкін — власник групи компаній «Євросєвєрнефть», що тісно повʼязана з російською владою. Також він володіє медіахолдингом РБК. У 2017 році олігарх викупив РБК у Михайла Прохорова. У 2021 році Березкін займав 157-ме місце в рейтингу найбагатших бізнесменів росії за версією Forbes зі статками $750 мільйонів.

Шуваєв — полковник російської армії, був начальником ракетних військ і артилерії першої танкової армії Західного військового округу ВС рф. Убитий на війні в жовтні 2022 року.

Водночас ЄС подовжив ще на пів року персональні санкції через російське вторгнення в Україну, обмеження діятимуть до 15 березня 2024 року. Санкції стосуються майже 1 800 людей, яких Євросоюз вважає відповідальними за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.