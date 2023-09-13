Мінʼюст США подав до суду на Ілона Маска через порушення конфіденційності користувачів X (Twitter)

Міністерство юстиції США подало до суду на власника компанії X (колишня Twitter) Ілона Маска, звинувативши його у порушенні урядового розпорядження про конфіденційність та безпеку користувачів соцмережі. Twitter погодилася на ці правила в травні 2022 року, підписавши відповідну угоду з урядом.

Axios пише, що у звинуваченні мінʼюсту містяться детальні уривки свідчень колишніх керівників. Вони розповіли як накази Маска та зусилля щодо скорочення витрат суперечили правилам безпеки та конфіденційності компанії.

Відомство також висловилося про «хаотичну обстановку в компанії, яка викликала серйозні питання щодо того, чи забезпечували Маск» та інші керівники компанії взяті на себе зобовʼязання. Сам Маск не коментував ці звинувачення.