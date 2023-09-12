Президент прокоментував вето на закон про закрите електронне декларування

Президент Володимир Зеленський наклав вето на закон про закрите електронне декларування.
У вечірньому відеозверненні він прокоментував своє рішення.
«Очікую нового голосування — із позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій. Вже у вересні таке рішення має бути. Як, до речі, й стосовно законопроєкту щодо ПЕПів — політично значущих персон. І це питання не лише політичної відповідальності парламенту, а й наших переговорів із Євросоюзом щодо вступу. Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутися цього року, і всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок», — сказав президент.
- 5 вересня 2023 року Верховна Рада повернула електронне декларування майна (законопроєкт № 9534) для чиновників і держслужбовців, але відхилила ключову правку про те, щоб декларації стали відкритими негайно. Тобто реєстр буде закритим ще рік — ніхто публічно не побачить статків службовців. Громадськість закликає президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт. Відкрити е-декларування вимагають партнери України, зокрема країни «Великої сімки» та Євросоюзу.
- Зеленський заявив, що доручив віцепремʼєр-міністру з питань європейської інтеграції Ользі Стефанішиній провести консультації щодо цього законопроєкту.
- Законопроєкт щодо ПЕП був внесений урядом до Верховної Ради на початку травня. Документ повертає статус національних публічних діячів до відповідності стандартам ЄС та протидії відмиванню грошей. Якщо закон ухвалять, високопосадовці знову матимуть статус ПЕП пожиттєво, що дозволить контролювати їхні статки навіть після звільнення.