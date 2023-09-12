Президент прокоментував вето на закон про закрите електронне декларування

Президент Володимир Зеленський наклав вето на закон про закрите електронне декларування.

У вечірньому відеозверненні він прокоментував своє рішення.

«Очікую нового голосування — із позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій. Вже у вересні таке рішення має бути. Як, до речі, й стосовно законопроєкту щодо ПЕПів — політично значущих персон. І це питання не лише політичної відповідальності парламенту, а й наших переговорів із Євросоюзом щодо вступу. Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутися цього року, і всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок», — сказав президент.