У Китаї через тайфун Хайкуй з ферми втекли 75 крокодилів

У китайському окрузі Маомін, що в південно-західній провінції Гуандун, з ферми втекли 75 крокодилів. Це сталося через тайфун Хайкуй, від якого тиждень потерпали країни Азії.

Як пише ВВС, вісім крокодилів вже спіймані або вбиті. Інших шукають.

Повідомлень про напад на людей ще не було, проте вдала просить жителів округу, особливо з сіл, не виходити на вулицю. Екстрені служби кажуть, що контролюють ситуацію, але зауважують — тварин втекло багато і це проблема.

На фермі були сіамські крокодили, довжина яких сягає трьох метрів, а вага — 75 кілограмів. У Китаї їх вирощують на фермах заради шкіри та мʼяса.