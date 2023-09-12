Токіо скасовує гендерні квоти на вступ у державні школи

Із 2024 року в Токіо більше не діятиме гендерна квота для вступу в державні загальноосвітні школи денної форми навчання.

Про це пише японське агентство Kyodo.

Столична рада освіти Токіо — остання в Японії, де використовують квоту, щоб у школах було рівне гендерне співвідношення. Прохідний бал для дівчат і хлопців був різним.

З наступного року до школи дітей набиратимуть за рейтингом на основі оцінок. В анкеті дітей не запитуватимуть стать.

За винятком Токіо, усі інші японські шкільні ради з 2021 року не вимагали від учнів вказувати стать у вступних анкетах.

Агентство пише, що багато дітей, які були трансгендерними чи небінарними, скаржилися на стрес, коли їх примушували вказувати стать, з якою вони себе не ідентифікували.