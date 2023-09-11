Зеленський: Україна отримає від союзників додаткові системи ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку нової допомоги від Німеччини, що передбачатиме посилення протиповітряної оборони, техніку та артилерію для українських сил.
«ППО, артилерія, техніка. Те, про що домовлялися з канцлером [Німеччини Олафом] Шольцом. Те, про що сьогодні говорили з міністром закордонних справ Німеччини [Анналеною] Бербок — вона була з візитом в Україні, зустрівся з нею сьогодні в Києві. Дуже важливо, що партнери чують потреби нашої держави, наших воїнів, захисту нашої енергетики. Я впевнений — буде результат», — сказав він.
Зеленський додав, що є просування в переговорах із партнерами щодо надання систем протиповітряної оборони.
«Додаткові системи в Україні будуть», — запевнив президент.
- 11 жовтня 2022 року тодішній міністр оборони Олексій Резніков оголосив про доправлення першої німецької системи ППО IRIS-T в Україну. Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив 24 жовтня, що Німеччина найближчим часом надасть Україні ще три системи IRIS-T. 19 квітня Німеччина передала Україні другий із чотирьох обіцяних комплексів протиповітряної оборони IRIS-T. Окрім того, Україна використовує німецькі самохідні зенітні установки Gepard.
- Німецький виробник зброї Diehl Defence планує збільшити виробництво зенітних ракетних комплексів IRIS-T. Про це 5 вересня повідомив головний програмний директор компанії Гаральд Бушек, мовляв, в Україні німецька ППО демонструє рекордну ефективність.