Помер колишній нардеп трьох скликань Ян Табачник

Після дворічного лікування раку легенів помер нардеп V, VI та VII скликань Ян Табачник. Він представляв Партію регіонів.
«У Тель-Авіві, в лікарні, на 79-му році життя спочив у Бозі Ян Табачник», — повідомив журналіст Михайло Маслій.
За його словами, політик «пройшов понад 100 сеансів хімієтерапії та опромінення у найкращій приватній клініці Ізраїлю в Тель-Авіві».
«Поховають уродженця Чернівців у Тель-Авіві. Таким було його бажання, на землі його рідного народу», — написав журналіст.
- Ян Табачник — музикант-акордеоніст, народний артист України.
- У 2006 році був депутатом Верховної Ради V скликання від Партії регіонів, у 2007—2012 — депутат VI скликання від Партії регіонів, у 2012—2014 роках — депутат VII скликання. Входив до комітету з боротьби з організаційною злочинністю і корупцією.