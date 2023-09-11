Астронавт Френк Рубіо став новим рекордсменом США за терміном перебування в космосі

Астронавт NASA Френк Рубіо став новим рекордсменом США, він провів найдовшу космічну місію в історії країни, пише Collect Space.

Попередній рекорд був за астронавтом Марком Ванде Хеєм — 355 днів 3 години і 45 хвилин. При цьому Френк у космосі вже 371-й день, а його приземлення заплановане на 27 вересня. Це означає, що Френк стане першим американцем і одним із семи людей, які проведуть рік або більше в космосі.

Френк вважає цю тривалість місії дуже важливою для розвитку космічних досліджень і наукових даних. Таке тривале перебування у космосі показує адаптацію людського організму та дозволяє оптимізувати цей процес, аби покращити майбутні місії.

Френк почав свою космічну місію 21 вересня 2022 року на борту російського корабля «Союз МС-22». Але через технічні проблеми зовнішньої системи охолодження корабля повернення екіпажу на Землю стало небезпечним, і їхню місію продовжили на шість місяців.

Цей рекорд Френка також робить його пʼятим американцем, який провів рік у космосі. Раніше цього досягли тільки російські космонавти на станції «Мир». Однак, Френку та його екіпажу під час повернення на Землю доведеться зіткнутися з багатьма фізичними труднощами, такими як проблеми з вестибулярним апаратом і рівновагою. Тому він планує пройти інтенсивну реабілітацію протягом кількох місяців після повернення до нормального стану.