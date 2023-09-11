Телескоп Hubble сфотографував галактику в невеликому сузірʼї Секстант

Космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував галактику NGC 3156, розташовану в невеликому сузірʼї Секстант.

Про це повідомляє обсерваторія Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

«На цьому схожому на сон зображенні галактика, відома як NGC 3156. Це лінзоподібна галактика, що означає, що вона знаходиться десь між еліптичною і спіральною галактикою. Вона лежить приблизно за 73 мільйони світлових років від Землі, в малому екваторіальному сузірʼї Секстантів», — описує знімок обсерваторія.

Галактику NGC 3156 вперше побачив британський астроном німецького походження Фрідріх Вільгельм Гершель 13 грудня 1784 року.

Секстант — невелике сузірʼя, яке належить до групи Геркулеса. Це єдине сузірʼя, яке має астрономічну назву, повʼязану з приладом для навігації — секстантом, який був винайдений у XVIII столітті.