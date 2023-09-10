Уночі росія атакувала Київщину 33 дронами — бійці збили 26 Shahed

Уночі 10 вересня росія запустила з Курська у бік Київщини 33 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Повітряне командування повідомило про збиття 26 дронів.

Начальник міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що уламки збитих дронів упали в кількох районах Києва.

У Подільському районі одна людина постраждала — без загрози для життя. У цьому районі за одним викликом рятувальники виявили падіння уламків на відкриту територію — без пожеж, потерпілих і пошкоджень будівель.

В іншому місці пошкоджено припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередачі.

У Святошинському районі уламки впали в районі парку Совки — там виникла пожежа (горіла лавка та стіл для кемпінгу).

А у Шевченківському районі уламки влучили у квартиру на 24 поверсі багатоповерхівки. Там пошкоджено вікно й особисті речі жителів. Господарі самотужки загасили вогонь. Минулося без жертв.

У Дарницькому районі уламки впали на нежитлове приміщення.

Над ліквідацією наслідків атаки працювали 35 рятувальників та 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.