У США семирічна дівчинка знайшла алмаз вагою 2,95 карата в національному парку

У США семирічна дівчинка знайшла алмаз вагою 2,95 карата. Це сталося в Національному парку «Кратер алмазів», розташованому в місті Мерфрісборо.
Про це пише CNN.
Згідно з пресрелізом парку, дівчинка знайшла алмаз під час святкування свого сьомого дня народження. Вона була в парку разом з татом і бабусею.
«Алмаз Аспена блискучий і має золотисто-коричневий колір. Це цілісний кристал без зламаних граней з невеликою щілиною з одного боку, яка утворилася під час формування. Це, безперечно, один з найкрасивіших каменів, які я бачив за останні роки», — розповів помічник суперінтенданта парку Веймон Кокс.
- Парк «Кратер алмазів» розташований у штаті Арканзас. Відвідувачі можуть пошукати алмази на території площею близько 15 гектарів. Щороку гості парку знаходять близько 600 алмазів різних кольорів і розмірів. Також зустрічаються інші коштовні камені, зокрема аметисти та гранати.