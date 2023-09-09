Американський регулятор зобовʼязав SpaceX удосконалити Starship перед наступним запуском

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) наказало компанії Ілона Маска SpaceX удосконалити ракету Starship перед наступним запуском. Під час попереднього старту корабель вибухнув у повітрі.

Про це пише Associated Press.

Федеральне управління цивільної авіації заявило, що завершило розслідувати невдалий запуск Starship. Агентство вимагає від SpaceX відремонтувати ракету, а після цього подати заявку на ліцензію FAA.

Після невдалого запуску власник SpaceX Ілон Маск заявив, що вдосконалив гігантську ракету і посилив її стартовий майданчик. Наразі Starship стоїть на оновленому майданчику в очікуванні запуску.