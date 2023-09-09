У Нью-Йорку ідентифікували двох нових жертв терактів 11 вересня

Влада Нью-Йорка впізнала ще двох жертв терористичних атак на Всесвітній торговий центр 11 вересня. Про це мерія повідомила 8 вересня.
Упізнані — чоловік і жінка. Вони є 1648-ю та 1649-ю жертвами, яких ідентифікували. Міська влада не розкриває імен двох нових жертв на прохання їхніх сімей. Це перші ідентифікації з вересня 2021 року.
Чоловіка ідентифікували за допомогою аналізу ДНК останків, виявлених у 2001 році, а жінку — за допомогою аналізу ДНК останків, виявлених у 2001, 2006 та 2013 роках. Для цієї ідентифікації використали технологію секвенування наступного покоління — більш чутливу і швидку, ніж традиційні методи ДНК.
Попри ці досягнення в технології ДНК, приблизно 40% жертв, або близько 1 100 людей, які, ймовірно, загинули внаслідок катастрофи, залишаються невпізнаними. Загалом 2 753 людини зникли безвісти у нижньому Мангеттені після теракту. На всіх 2 753 людей видали свідоцтва про смерть, хоча робота з зіставлення імен жертв з останками з місця події триває.
- 11 вересня 2001 року три американські літаки, захоплені терористами «Аль-Каїди», врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і в будівлю Пентагону. Дізнавшись про теракти, пасажири четвертого літака вчинили опір, і він упав неподалік Шанксвіллу в Пенсильванії. Того дня загинули 2 977 людей. Ідеологом цих терактів вважається Халід Шейх Мохаммед, який запропонував Усамі бен Ладену здійснити їх. Під час судових слухань Шейх Мохаммед узяв всю відповідальність за теракти на себе.
- 4 вересня 2021 року президент США Джо Байден наказав розсекретити документи, повʼязані з терактами 11 вересня.
- 20 червня 2019 року архівісти оприлюднили близько 2,5 тисячі фотографій, знятих майже одразу після теракту. Вони купили на розпродажі CD-диски, на яких були знімки з так званого Граунд Зіро — ділянки, де раніше стояв зруйнований у 2001 році Всесвітній торговий центр.