У Нью-Йорку ідентифікували двох нових жертв терактів 11 вересня

Влада Нью-Йорка впізнала ще двох жертв терористичних атак на Всесвітній торговий центр 11 вересня. Про це мерія повідомила 8 вересня. Упізнані — чоловік і жінка. Вони є 1648-ю та 1649-ю жертвами, яких ідентифікували. Міська влада не розкриває імен двох нових жертв на прохання їхніх сімей. Це перші ідентифікації з вересня 2021 року.

Чоловіка ідентифікували за допомогою аналізу ДНК останків, виявлених у 2001 році, а жінку — за допомогою аналізу ДНК останків, виявлених у 2001, 2006 та 2013 роках. Для цієї ідентифікації використали технологію секвенування наступного покоління — більш чутливу і швидку, ніж традиційні методи ДНК.