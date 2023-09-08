Microsoft: Хакери з КНДР зламали російський аерокосмічний інститут досліджень

У Microsoft заявили, що хакери з Північної Кореї атакували російських дипломатів і успішно зламали російський аерокосмічний науково-дослідний інститут у березні 2023 року.

Корпорація не назвала імена дипломатів і не надала багато доказів, проте уточнила, що північнокорейські хакери користуються затягнутістю рф у війну проти України, щоб збирати розвіддані про рф.