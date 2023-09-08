Google може дозволити емодзі в електронних листах

Компанія Google планує додати функцію емодзі до своєї електронної пошти Gmail, пише The Verge.

У застосунку Gmail для iOS виявили певний код, який дозволяє користувачам реагувати на електронні листи за допомогою емодзі.

Код у пакеті програм Google для Android свідчить, що емодзі в Gmail «зʼявляться незабаром». Імовірно, компанія спершу запустить бета-версію, а потім зробить емодзі доступними для всіх користувачів.

У коді є певні обмеження. Деякі емодзі будуть недоступні для зашифрованих повідомлень, великих груп або прихованих копій. В одному електронному листі можна буде використати до 20 реакцій.

Google публічно не оголошувала, що працює над функцією емодзі. Відповідаючи на запитання про це, речниця Google Медісон Кушман Велд порадила журналістам «залишатися на звʼязку» і додала: «😉,✋📻».