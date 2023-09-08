Музей у Мадриді дозволив фотографувати «Герніку» Пікассо

Музей королеви Софії в Іспанії дозволив фотографувати культову картину «Герніка» Пікассо. Це було заборонено десятиліттями.

Про це пише Euronews.

Музей не дозволяв знімати полотно, щоб захистити його від пошкоджень, покращити враження відвідувачів і зменшити натовп біля картини.

Однак це правило розповсюджувалось не на всіх. Вокаліст The Rolling Stones Мік Джаггер все ж зробив фотографію із шедевром Пікассо. У соцмережах такий виняток викликав обурення, але музей відмовився це коментувати.

Новопризначений директор Музею королеви Софії Мануель Сегаде вирішив дозволити фотографувати «Герніку» з 1 вересня цього року. Він зазначив, що це допоможе відвідувачам зберегти спогади про свій візит. Стабілізатори, моноподи (селфі-палиці), штативи та спалахи залишаються під забороною.