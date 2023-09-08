КНДР взяла на озброєння підводний човен з атомною зброєю

Військово-морські сили Північної Кореї отримали на озброєння перший підводний човен, озброєний атомними ракетами.

Як пише Reuters із посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що новий «тактичний атомний ударний підводний човен» нестиме службу у водах, що відділяють Корейський півострів від Японії.

На церемонії спуску судна на воду був особисто присутній Кім Чен Ин, який пообіцяв ВМС більше над- та підводних суден із тактичною ядерною зброєю.

КНДР має намір переобладнати свої наявні підводні човни на носії ядерної зброї.