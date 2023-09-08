Війська росіян вдосконалюються, однак істотно змінити якість ведення війни вони вже не встигнуть. Огляд матеріалів іноземних медіа 7 вересня

На ділянці під Купʼянськом росіяни показують, що вони здатні до навчання, пише The Washington Post. Якщо на початку війни вони атакували великими групами людей та техніки, стаючи зручною мішенню для ЗСУ, то тепер дрібні групи окупантів можуть ефективніше відволікати й виснажувати українські війська. За словами місцевих українських солдатів, бої зараз відбуваються інакше, проте втрати росіян значні. Зазвичай за день на одній ділянці, де побували кореспонденти WP, окупанти втрачали по три танки, а при спробі наступати втратили одразу десять.

Із великими жертвами росіяни поволі просуваються вперед, пише видання. От тільки навіщо їм це ― сказати складно. Метою окупантів може бути Купʼянськ, важливий залізничний вузол неподалік російського кордону. Однак бої в місті призведуть до шалених втрат росіян, а річка Оскіл, яка по суті перетинає місто, посилить здатність ЗСУ відбивати наступ. Ба більше, якщо якісь російські підрозділи перетнуть Оскіл, вони будуть відрізані від основних резервів окупантів, тому знищити їх буде ще легше. Тож поки що росіяни домоглися лише одного ― публічних заяв від українського армійського керівництва про те, що угруповання ЗСУ на північному сході треба посилити, пише WP.

Foreign Affairs теж звертає увагу на те, що росіяни поступово вдосконалюються у веденні бойових дій. Крім того, що вони перейшли до тактики невеликих мобільних груп, як зазначає WP, вони ще змогли налагодити ефективну роботу засобів радіоелектронної боротьби. Робота росіян із РЕБ була провальною на початку повномасштабного вторгнення, однак з пізньої весни минулого року вони почали насичувати лінію фронту технікою, що глушить звʼязок, перешкоджає дронам і ракетам ― їм вдалося значно ускладнити роботу українців у російському тилу. До того ж окупанти частково виправили ситуацію зі зруйнованими HIMARS штабами й складами: їх відбудували подалі від лінії фронту. Повільний український контрнаступ зумовлений не лише нестачею необхідної в конкретний момент західної зброї та неідеальною координацією різних родів військ ЗСУ, але й тим, що росіяни почали воювати краще, пише видання.

Утім, ці зміни в російській армії ― як косметичний ремонт, тож немає причин вважати, що поточний український контрнаступ завершиться невдачею, а росіяни здатні перемогти в цій війні. Проблеми армії рф глибокі ― це й субординація, і звичка прикрашати дійсність на всіх ланках, і шалена бюрократія. Змінити щось без глибинного реформування армії, а в деяких випадках і політичної системи, неможливо. Тому найближчими роками росіяни навряд будуть здатні якісно змінитися, а якщо врахувати те, як у країни-агресора вичерпуються запаси зброї, час ― на боці українців. Світ має лише набратися терпіння, підсумовують автори статті.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]